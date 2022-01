Continuano a diminuire le nascite. Alle coppie basta un solo figlio. Tra 10 anni saranno più gli anziani che i lavoratori

Come pagherà lo stato le pensioni? Che al governo ci sia la destra o la sinistra saranno gatte da pelare. Tra l’informatica che assorbe sempre più il lavoro ai giovani, la longevità degli italiani, chi va in pensione a 60 continua a lavorare in nero e la diminuzione delle nascite, l’Italia – per fortuna il Covid ha falciato un bel po’ di anziani – non potrà corrispondere le pensioni. Il paese è destinato al fallimento. Sembra che agli italiani il problema non interessi e continuano a non fare figli. Pensano di riprodursi quando la fertilità comincia a precipitare. Le nuove generazioni lavoreranno fino a 80 anni.

I novax si dividono in diverse categorie filosofiche. Ma su tutte prevale la stupidità anche tra i laureati con 110 e lode

Si stenta a credere che ci siano persino studiosi, scienziati e medici che hanno a che fare con la farmacologia e la salute pubblica. Anche uomini di fede, come i vescovi ortodossi. C’è pure chi ne ha paura perché lo ritiene un’arma dei poteri forti per controllare il mondo. È definito un vaccino sperimentale, mentre è il farmaco più testato nella storia, su oltre quattro miliardi di persone. C’è chi non lo usa, anzi diffonde il contagio per creare problemi al governo. E chi non vuole che le multinazionali si arricchiscano , Quasi tutti sono esibizionisti e andando controcorrente è più facile farsi notare.

Festeggiando il nuovo anno il mio pensiero non va solo al futuro ma a Dino Pizzo e Uccio Titone che non ci sono più