Conto corrente con canone mensile ridotto o azzerato: la soluzione BNLx modulo SMART

Il conto corrente è un prodotto del quale oggi è difficile fare a meno. I numerosi servizi che mette a disposizione rendono più semplice e agevole la gestione delle finanze personali, e consentono di tenere sotto controllo tutti i movimenti effettuati.

Naturalmente, non tutti i conti sono uguali. Le offerte presenti sul mercato sono davvero tante e variano per molti aspetti, compreso il costo del canone mensile. Tra i parametri presi in considerazione dai correntisti che desiderano aprire un nuovo conto corrente rientra inoltre, oltre al costo del canone, anche la possibilità di ottenere una sua riduzione.

Tale possibilità è offerta dai cosiddetti conti correnti con canone azzerabile, tra i quali rientra BNLx

modulo smart, prodotto bancario della Banca Nazionale del Lavoro che, in presenza di determinati requisiti, permette di risparmiare sul canone.

Perché aprire un conto corrente a canone azzerabile come BNLx modulo SMART

Il conto corrente BNLx Semplifica Ogni Giorno modulo SMART è stato pensato per venire incontro alle esigenze di chi desidera avere a disposizione un conto bancario ampiamente personalizzabile capace di evolvere insieme ai bisogni, allo stile di vita e alle passioni.

Trattandosi di un conto “pay per use”, consente di pagare esclusivamente i servizi realmente utilizzati. Ad esempio, l’utente che effettua mensilmente numerosi bonifici, può aggiungere al conto base il pacchetto di bonifici SEPA online illimitati.

In quanto conto con canone azzerabile, permette inoltre di ridurre o portare a zero l’ammontare del canone mensile. Per fare questo, il correntista ha svariate possibilità – riportate nella documentazione informativa precontrattuale –, le quali includono l’acquisto di prodotti o servizi, il rispetto di determinate condizioni e il possesso di specifici requisiti.

Come ridurre o azzerare il canone mensile del conto corrente modulo SMART

È possibile aprire il conto completamente online e avere una carta di debito BNLX per fare acquisti.

Uno dei metodi principali per ridurre il canone mensile di questo conto corrente, ad esempio, consiste nell’effettuare l’accredito diretto dello stipendio o della pensione. Questa azione, molto semplice, consente di ottenere uno sconto pari a 2 €, cumulabile con altre riduzioni.

Per i correntisti con meno di 30 anni, invece, è previsto uno sconto di 6,40 € sul canone mensile in coerenza con la documentazione informativa della banca.

Conto con canone azzerabile: conveniente, completo e utile per migliorare la gestione finanziaria

I conti correnti con canone azzerabile, BNLx modulo SMART in testa, possono risultare quindi molto interessanti, anche nel caso in cui il canone risultasse semplicemente ridotto.

Chi apre questo tipo di conto corrente ha infatti la possibilità di usufruire di tutti i servizi di cui ha bisogno, compresi l’Home Banking, che consente di effettuare operazioni e tenere sotto controllo i movimenti in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi, e la carta di debito, la quale può essere aggiunta ai wallet online per un’esperienza di acquisto ancora più personalizzata. In più, il fatto di poter ottenere degli sconti, incentiva a gestire al meglio il proprio conto, valutando con attenzione tutti i servizi disponibili e aiutando a migliorare la propria gestione finanziaria.

