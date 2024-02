(Adnkronos) – Si era sottoposta a un intervento di chirurgia plastica in una struttura privata a Roma, ma prima delle dimissioni previste ieri per l’ora di pranzo è fuggita senza pagare i 20mila euro dovuti. La donna, 38 anni, è scappata in mattinata ancora con i drenaggi attaccati e con l’aiuto del compagno. A denunciare il fatto al distretto di Polizia Fidene il chirurgo plastico che l’ha operata. Sono in corso le indagini per rintracciare la donna.