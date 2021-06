Contraffazione: Franco, ‘toglie a nostre imprese benefici innovazione’**

Roma, 16 giu. – (Adnkronos) – “E’ cruciale la lotta alla contraffazione, perché la ripresa richiede che il rendimento delle nostre imprese non sia ridotto da fenomeni distorsivi”. Lo afferma il ministro dell’Economia Daniele Franco all’inaugurazione della Casa dell’anticontraffazione, presso l’Adm, ricordando che la “contraffazione toglie alle imprese i benefici dei loro investimenti in creatività e innovazione. E’ un disincentivo agli investimenti che porta anche danni per l’immagine del Made in Italy, perdita di posti di lavoro, mancate entrate per l’Erario”.