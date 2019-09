Prodotti contraffatti, Sma di Caserta vince la causa contro un colosso russo dell’acciaieria

Sma, impresa casertana guidata da Roberto Impero e leader nella produzione di attenuatori d’urto presenti nelle strade di tutto il mondo, ha nuovamente vinto la causa contro Zavod Prodmash, un’azienda russa d’acciaieria pesante di grandi dimensioni accusata di contraffazione. La battaglia legale è cominciata nel 2016, quando l’azienda casertana si è aggiudicata il bando per la fornitura di attenuatori d’urto da installare sull’autostrada Mosca – San Pietroburgo. Al momento di procedere alla vendita del secondo lotto di prodotti, tuttavia, il consorzio francese incaricato della costruzione ha disdetto l’ordine per affidarlo a un’impresa locale, proprio Zavod Prodmash, che in quel periodo aveva realizzato un attenuatore identico a quello di Sma.

Essendo il brevetto italiano ancora in fase di validazione sul territorio russo, è stato impossibile intentare un procedimento legale che impedisse di fare business con gli attenuatori contraffatti.

Discorso differente quando Zavod Prodmash si è presentata ad Amsterdam nel 2018, in occasione della più grande fiera internazionale del settore, Intertraffic.

Sma ha quindi dato mandato al suo legale Mattia Dalla Costa e allo Studio Brinkhof di Amsterdam di presentare una richiesta d’inibitoria presso il Tribunale dell’Aja, accolta in tempo record dalla corte olandese e che ha consentito agli ufficiali giudiziari di presentarsi allo stand dell’azienda russa durante il primo giorno dell’evento, intimando di sospendere ogni attività promozionale e disponendo il sequestro immediato del prodotto contraffatto.

Una vittoria simbolica molto importante a cui ha fatto seguito l’opposizione presentata da Zavod Prodmash sempre al Tribunale dell’Aja, con un ricorso in cui si sostiene che la contraffazione non è mai avvenuta e in ogni caso il brevetto SMA era nullo e privo di valore legale; oltre ad aver impugnato il provvedimento, l’azienda russa ha anche cercato di attaccare il brevetto europeo del brand italiano.

Il caso è recentemente approdato all’Epo, l’Ufficio europeo dei brevetti, il cui giudizio avviene tra tecnici specializzati che valutano e discutono la concessione di un brevetto secondo requisiti oggettivi quali innovazione e inventiva.

L’ente si è espresso il 18 luglio riconfermando nuovamente la piena validità del brevetto Sma senza limitazione o eccezione alcuna, sventando inoltre il rischio di trovare, sulle strade di tutta Europa, gli attenuatori d’urto di Zavod Prodmash, che nel frattempo aveva ottenuto il marchio europeo CE in Francia e si era già attivata nella ricerca di distributori per commercializzare il prodotto contraffatto.

Dietro alla vittoria di una piccola-media impresa del made in Italy contro un colosso russo si nasconde in realtà una problematica molto attuale, quella della contraffazione delle barriere stradali.

Una piaga che permette non soltanto di beneficiare della ricerca e dello sviluppo di un’altra impresa, ma rischia di comportare gravi problemi di funzionamento fino a rappresentare un vero e proprio pericolo vitale per gli automobilisti coinvolti in un incidente.

Anche la marcatura Ce, che spesso viene concessa con grande semplicità come nel caso di Zavod Prodmash, rappresenta un ulteriore problema.

Il marchio è necessario per commercializzare nell’Unione Europea ma non sufficiente ad attestare la sicurezza e la robustezza di una barriera; un meccanismo ancora più inquietante, se si considera che spesso e volentieri si scelgono dispositivi stradali e attenuatori d’urto che rispondono esclusivamente al principio economico del basso costo.