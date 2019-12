Contratti: Pirani (Uiltec), ‘rinnovi Ccnl plastica e occhialeria sfide importanti’

Roma, 17 dic. (Labitalia) – Gomma-plastica e occhialeria. Sono i due settori economici su cui è aperta un’importante ‘partita’ per i rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per la Uiltec, come spiega ad Adnkronos/Labitalia Paolo Pirani, segretario generale del sindacato di categoria. “Il confronto sul rinnovo del contratto del settore della gomma-plastica si è aperto, si trova in uno scenario complesso legato alla plastic tax, noi però siamo fiduciosi di andare avanti”, sottolinea.

“Abbiamo poi il rinnovo -aggiunge ancora il sindacalista- del contratto dell’occhialeria, un settore molto delicato, ci troviamo di fronte a una grave crisi occupazionale alla Safilo, e poi in presenza di un’uscita da Confindustria di Luxottica. Quindi, un settore che sta rivedendo i propri perimetri, le proprie scelte”, sottolinea.

E ancora di più per il sindacato la sfida diventa fondamentale. “Noi pensiamo che fare un contratto di lavoro sia un’opportunità per regolare una situazione che è in via di trasformazione”, rimarca Pirani. “In vista avremo poi il contratto di tutto il settore tessile, mezzo milione di persone. Sono contratti importanti, su cui misureremo la nostra capacità, come abbiamo già fatto per i settori dell’energia e del chimico-farmaceutico, di unire l’interresse dell’impresa con l’interesse dei lavoratori”, conclude Pirani.