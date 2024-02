Il Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ha espresso parere sul contratto di programma 2023-2026 tra l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) e la società Gestione servizi aeroporti campani (Gesac), relativo all’aeroporto di Napoli, che prevede un piano di investimenti il cui valore complessivo nel periodo 2023-2026 ammonta a 56,5 milioni di euro, interamente in autofinanziamento. Lo comunica il Comitato in una nota.