Contratto ricollocazione Lazio: gli incentivi per le aziende

Si chiama Generazioni il nuovo contratto di ricollocazione Lazio che ha l’obiettivo di dare sostegno all’occupazione, in particolar modo nelle situazioni di maggiore difficoltà di accesso alla formazione e al mercato del lavoro, soprattutto per i giovani del territorio. Il contratto prevede, inoltre, precisi incentivi anche per le aziende che assumeranno con questa misura. Di questo parla l’Incentivo del lunedì di questa settimana.

I dettagli del contratto ricollocazione Lazio

È di 20 milioni di euro il tesoretto messo a disposizione della Regione per il contratto di ricollocazione Lazio che si chiama “generazioni”, proprio perché rivolto principalmente ai giovani del territorio.

Il bando della Regione specifica molti dettagli sulle modalità di organizzazione del contratto di ricollocazione Lazio. A partire dagli step previsti dalla misura, che sono principalmente tre:

una fase iniziale di orientamento specialistico;

la definizione del piano personalizzato contenente le modalità attuative del CdR;

l’attività di accompagnamento intensivo al lavoro autonomo o per il percorso di accompagnamento al lavoro subordinato.

I percorsi accessori

La misura prevista dalla Regione Lazio consente anche l’attivazione di due percorsi accessori, e cioè:

la formazione

l’attivazione di tirocini extracurriculari

Per quanto riguarda la formazione, il contratto di ricollocazione Lazio prevede che, durante il periodo di contratto, si possa avviare un formazione finalizzato a conseguire l’obiettivo occupazionale previsto dal Piano personalizzato.

I corsi potranno essere ammessi se verranno garantite le seguenti condizioni:

durata massima di 50 ore;

referenziazione ad AdA descritte nel repertorio regionale delle qualificazioni o, in assenza, all’Atlante nazionale delle qualificazioni;

coprogettazione con imprese di settore;

realizzazione di colloqui preselettivi con aziende;

rilascio di un attestato di frequenza e documento di trasparenza per il riconoscimento di crediti formativi secondo gli standard approvati dalla Regione Lazio .

Il webinar gratuito Time Vision

Di tutto questo si parlerà nel webinar gratuito “Contratto di ricollocazione Lazio: nuove assunzioni ed incentivi”, in programma giovedì 20 luglio 2023 dalle 15:30 alle 16:30. La partecipazione al webinar varrà 1 CFP per i consulenti del lavoro iscritti in piattaforma.

