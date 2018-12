E’ stata approvata ed è in via di pubblicazione sul Burc la graduatoria regionale delle domande ammissibili e finanziabili e delle domande non ammissibili per l’anno 2019 per il finanziamento di attività autogestite da Associazioni di Apicoltori. Il relativo bando promosso dalla Regione Campania era stato approvato con Decreto Dirigenziale regionale (50.07.01) numero 83 del 29 agosto 2018 (e pubblicato sul Burc n. 63 del settembre 2018).