Contro il gender gap Liguria in prima linea: aziende certificate triplicate in un anno

I luoghi di lavoro liguri diventano più eguali ed inclusivi contro il gender gap. La tendenza alla crescita dei siti certificati UNI/PdR 125 si conferma costante anche quando si prendano in esame gli ultimi dati disponibili (giugno 2025). A maggio esse già superavano le 400 unità. A giugno 2025 toccano quota 943. Sono in costante aumento e triplicano rispetto ad un anno fa. Le province più virtuose, in questa speciale classifica, sono Genova (550), Savona (176), La Spezia (125), Imperia (92). La certificazione volta a ridurre il divario di genere nei luoghi di lavoro è stato il tema centrale che ha animato la terza tappa del primo Giro d’Italia dell’Equità. Si tratta del Road Show itinerante, “No Gender Gap. UNI /Pdr 125: la parità di genere nei luoghi di lavoro”, promossa da UNI (Ente Italiano di Normazione). L’evento nazionale ha l’intento di disegnare una sorta di mappa delle politiche virtuose dello Stivale, misurando la local inclusion, ovvero un “indice” di consapevolezza che registra la diffusione della prassi di riferimento nei vari territori. La tappa genovese ha ospitato, il 2 ottobre scorso questo speciale osservatorio delle prassi virtuose contro l’asimmetria lavorativa tra uomini e donne, offrendo soluzioni reali e tangibili e definendo una serie di aree da presidiare per ottenere il rispetto dell’eguaglianza tra i sessi nelle aziende e nelle organizzazioni in termini di governance, welfare, possibilità di carriera, equità salariale, tutela del ruolo genitoriale e molti altri aspetti. L’evento ligure promosso da UNI (Ente Italiano di Normazione) in collaborazione con Regione Liguria e la Consigliera di Parità della Regione, si è svolto alla Sala Cristoforo Colombo di via Fieschi 15 (sede della Regione Liguria), nella città della Lanterna è stato aperto da Ruggero Lensi, Direttore Generale UNI, seguito dalla Consigliera del Comune di Genova, Serena Finocchio in rappresentanza della sindaca di Genova Silvia Salis e dal presidente di Confindustria Liguria e membro della Giunta della Camera di Commercio, Giovanni Mondini. Prezioso il contributo di Elena Mocchio, Responsabile Innovazione e Standardizzazione. In Italia, è stato messo in evidenza, sono 7.8 milioni le donne inattive, su cui grava il carico degli impegni genitoriali o delle cure verso le persone anziane. Costituiscono il 63,5% degli inattivi.

Il talk è stato impreziosito anche dai contributi di Laura Amoretti, Consigliera di parità effettiva Regione Liguria, Gloria Pieri, Avvocata Delegata pari opportunità della sezione Liguria di AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) e Massimo Servadio, Psicologo del lavoro e psicoterapeuta sistemico-relazionale.

Due le esperienze virtuose raccontate da aziende certificate: la Fibercop con 19.000 collaboratori e la PMI Diemme Fiori con 43 collaboratori entrambe certificate: la FiberCop era rappresentata da Claudia Infantino, D&I Manager e DIEMME Fiori rappresentata da Marco Ascheri (HR Manager).