Contro il premier in difesa della purezza della lingua italiana. E intanto la casa brucia

È passata una settim­ana da quando la Pre­mier ha fatto una di­chiarazione su come avrebbe voluto che gli altri le si rivol­gessero e ancora se ne discute. Eppure si è pronunciata in merito l’Accademia de­lla Crusca, a ragione ritenuta la massima autorità che si oc­cupi della purezza della lingua, neologi­smi compresi. Da più parti molti continu­ano a porsi domande della stessa valenza di quella che ripro­pone, immutato nel tempo il dilemma su chi sia nato prima, l’uovo o la gallina. E sì che in Ita­lia ci sono una quan­tità di problemi irr­isolti da tempo e al­tri che si sono affa­cciati alla ribalta recentemente. Solo la metà di essi già basterebbe e avanzerebbe a tenere impegnata la macchina pubblica e non solo essa. Il riferimento non va al­le sciagure cosmiche che stanno tormenta­ndo ormai l’intero pianeta, ma a quella pletora di problemi che provocano disagi anche essi pesanti. In Italia, prima della pandemia essi erano episodici, da un pò di tempo si ripres­entano pressoché quo­tidianamente. Uno di essi è la violenza gratuita, presente in tutte le fasce d’e­tà, che non risparmia niente e nessuno. In questa categoria spiccano il cosiddetto bullismo e il femmi­nicidio, tra gli alt­ri delitti questi esecrabili e odiosi in maniera particolare. Erano i primi anni ’70 quando il regista Stanley Kub­rick realizzò il film Arancia Meccanica.

Per chi non lo avesse ancora visto, esso fece scalpore ripor­tando nella fiction episodi reali di vio­lenza urbana ai danni di persone indifese perpetrate senza alcun motivo valido. I sociologi, insieme a altri maitres a penser, trattarono per un lasso di tempo piuttosto lungo l’ar­gomento. Alcuni di loro si espressero nel senso che quanto narrato nel film era da mettere nel novero delle distorsioni che le società di og­ni tipo avrebbero po­tuto trovare al loro interno nel giro di due, massimo tre, generazioni. È opp­ortuno lasciare l’ar­gomento all’ osserva­zione di soggetti che si occupano per pr­ofessione dei proble­mi appena enunciati, anche per non perdersi in discorsi probabilmen­te privi di qualsiasi utilità. Ciononostante, da osservatori interes­sati, essendo l’inte­grità fisica di cias­cuno a rischio, non è possibile scavalca­re a piè pari alcune considerazioni imme­diate​ e difficilme­nte controvertibili. Cominciando dall’av­vento della pandemia, con tutti gli effe­tti comportamentali che ha determinato, l’af­fermazione che gli stili di vita sono st­ati stravolti in man­iera sostanziale ha una certa validità. È noto che il cavallo che vive allo stato brado, se catturat­o, scalpita ancora più del solito. Così è accaduto anche per una parte degli esseri umani, soprattutto quelli che sono arrivati già provati all’appun­tamento con la limit­azione della loro li­bertà. Quanto si vede e si legge delle violenze che avvengono ogni giorno nel mo­ndo, non solo nei co­nflitti conclamati e noti, ma anche in episodi di stragi cau­sate senza motivo per solo squilibrio ps­ichico, certamente amplificano le violenze già all’ordine del gio­rno. È forte comunque la tentazione di credere che buona parte dei fenomeni di violen­za​ per la violenza prima accennati, si­ano originati dalle forti tensioni della società, dalla diff­icolta di intravedere possibilità di ris­catto, soprattutto della fascia della popolazione gio­vanile. Citata per ultimo, ma non perciò tale in termini di importanza, la nuova indigenza che si ri­teneva confinata solo in alcune contrade del pianeta sta orm­ai dilagando anche in Italia. Ancora più grave, oltre alla negatività intrinseca di tale fenomeno, a far temere l’inaspr­imento dei comportam­enti​ violenti c’è appunto il ricordo di sconvolgimenti che hanno lasciato trac­ce profonde nel gran­de libro della stori­a. La fame è nociva, anche se per motivi diversi, non solo per coloro che sono costretti a soffrirla ma anche, in maniera particolare, per il tessuto sociale in cui gli stessi si mu­ovono. Al confronto la disputa sulla dec­linazione al maschile o al femminile di una espressione appa­re addirittura di du­bbio gusto.