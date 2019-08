Controlli Alto Impatto al Rione Traiano: identificate 75 persone

La Polizia ha controllato 38 veicoli ed identificato 75 persone, 31 delle quali con precedenti penali, nel corso di un’ Operazione “Alto impatto” svoltasi nel pomeriggio di ieri nel Rione Traiano, a Napoli. L’ operazione e’ stata coordinata dal Commissariato San Paolo con di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, delle unita’ cinofile antidroga ed anti-esplosivo dell’Ufficio Prevenzione Generale e di squadre del Reparto Mobile. In via Tertulliano sono stati perquisiti interi isolati bonificando sottoscala e giardini. Due perquisizioni domiciliari sono state eseguite in via Contieri ed in Via Marco Aurelio. Posti di controllo sono stati realizzati in tutta l’ area interessata.