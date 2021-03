Controlli anti assembramento, giocano a calciobalilla e carambola. Multati dalla polizia

Sono 46 le persone sanzionate in due distinti interventi della Polizia di Stato effettuati ieri sera nel quartiere San Giovanni a Teduccio, zona est di Napoli, nell’ambito dei controlli anti assembramento. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e del Commissariato San Giovanni-Barra, su disposizione della Centrale operativa, sono intervenuti in via Ravello per la segnalazione di assembramenti all’interno di un locale in disuso. Una volta sul posto, i poliziotti sono riusciti ad entrare nel locale dove hanno sorpreso 15 persone, di età compresa tra i 20 e 56 anni, intente a giocare a calciobalilla e carambola, e le hanno multate poiché si trovavano fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo e per il mancato utilizzo della mascherina. Il secondo intervento è stato svolto in via Comunale Ottaviano, dove gli agenti hanno udito un forte vociare proveniente da un locale adibito a ludoteca. I poliziotti sono entrati e hanno sorpreso 31 persone, di età compresa tra i 33 e gli 82 anni che giocavano a tombola, e le hanno sanzionate perché si trovavano fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo e per il mancato utilizzo della mascherina. E’ stata inoltre disposta la chiusura del locale per 5 giorni.