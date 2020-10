Controlli anti Covid, sindacato di Polizia condanna le parole di De Luca

“Pur comprendendo la pressione che quotidianamente ogni istituzione sopporta per effetto dell’aumento dei contagi da Covid-19, siamo rimasti basiti e increduli di fronte alle modalità e ai contenuti delle dichiarazioni attribuite al presidente De Luca secondo le quali, a suo dire le Forze dell’ordine, per la loro assenza, sarebbero uno ‘scandalo nazionale'”. Così in una nota Felice Romano, segretario generale del Siulp, commenta le dichiarazioni del governatore della Campania Vincenzo De Luca. Secondo Romano le dichiarazioni di De Luca “ledono la dignità personale e professionale di tutte le donne e gli uomini in uniforme che hanno come mission prioritaria la lotta alla criminalità e il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica – come dimostra, per ultimo, il conflitto a fuoco che c’è stato stanotte proprio a Napoli (e per il quale esprimiamo vicinanza e plauso ai colleghi che sono intervenuti sventando la rapina), dove ha perso la vita un ragazzo di 17 anni (per la cui scomparsa esprimiamo profondo rammarico invitando tutti ad interrogarsi su come evitare che ciò si possa ripetere) – in un contesto di sistema paese dove ognuno dovrebbe aver ben chiaro qual è il proprio compito, le proprie competenze e le proprie responsabilità considerarti che così non sembra”. Il segretario generale del Siulp ritiene dunque “necessario e urgente un chiarimento”. “Urge un chiarimento, in sede istituzionale e fuori dal baccano mediatico che si addice più a becere campagne elettorali piuttosto che a comunicazioni istituzionali – sottolinea con decisione Romano – soprattutto su temi così delicati e complessi che, oltre alla tutela della salute, hanno anche risvolti immediati e negativi sulla tenuta dell’ordine e della sicurezza pubblica”.