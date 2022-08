Controlli della Polizia locale a Napoli: multe ai locali

Controlli della polizia locale, a Napoli: nel mirino vendita di alcol a minori. Nel Centro storico controllati e multati 7 esercizi pubblici che, con gli arredi della propria attività di somministrazione, avevano occupato abusivamente le aree antistanti ai locali invadendo anche parte dello spazio della strada destinato alla circolazione veicolare. Denunciata all’Autorita’ giudiziaria, invece, l’occupazione illecita effettuata dal titolare di una pizzeria di via Speranzella che aveva allestito una struttura durevole, ancorando in modo stabile all’edificio una pedana approntata per tavoli e sedie. Ed ancora, registrate violazioni come musica troppo alta ma anche vendita di bibite senza autorizzazioni. In tema di controlli ambientali e verifiche della Municipale hanno portato alla sanzione di attività commerciali in via Toledo, in vico Tiratoio ed in via Medina, poiche’ i gestori dei locali effettuavano irregolarmente la differenziazione ed il conferimento dei rifiuti. In tema di polizia stradale effettuate gli agenti del Gruppo GIT Motociclisti, operando nella fascia litoranea da discesa Marechiaro fino a piazza Municipio, hanno controllato 35 veicoli accertando numerose infrazioni relative alle modalita’ di circolazione e ad irregolarita’ dei documenti da cui sono scaturiti 5 verbali .Tre pattuglie con 9 unita’ hanno presidiato piazza Garibaldi fino alle 24.00 per prevenire lo svolgimento dei mercatini abusivi con materiale recuperato dai rifiuti urbani.