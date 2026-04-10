Controlli periodici, ecco come risparmiare su carburante e riparazioni





ROMA (ITALPRESS) – Un’auto ben mantenuta consuma meno e produce anche meno emissioni. Trascurare la manutenzione può comportare un aumento dei consumi fino a diverse percentuali, oltre a maggiori rischi di guasti e costi più elevati nel lungo periodo. I controlli regolari del proprio veicolo non sono dunque solo una questione di sicurezza ma anche un modo concreto per contenere i costi di gestione. A sottolinearlo è AsConAuto, Associazione Consorzi Concessionari Autoveicoli, che richiama l’attenzione degli automobilisti sull’importanza di interventi semplici ma fondamentali, come la verifica della pressione degli pneumatici, la sostituzione dei filtri e il controllo dell’olio motore, che possono incidere in modo significativo sull’efficienza del veicolo. Anche i piccoli problemi, se ignorati, possono incidere sulle prestazioni complessive del motore. In questo contesto è importante il ruolo della rete di officine qualificate – evidenzia Asconauto -, in grado di garantire interventi mirati e l’utilizzo di ricambi adeguati. Una manutenzione corretta contribuisce anche alla sostenibilità ambientale. Prendersi cura della propria auto – evidenzia l’associazione – significa consumare meno, spendere meglio e viaggiare in sicurezza.

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