Controlli a tappeto nei negozi made in China del Nolano: sequestrati 700 mila prodotti

Oltre 700mila prodotti ritenuti non sicuri sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in due attività commerciali gestite da cittadini di nazionalità cinese a Nola e a San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli. I finanzieri del gruppo di Nola hanno sequestrato complessivamente 707.889 prodotti, in prevalenza articoli e accessori per il mare, nonché decorazioni e accessori per la casa e l’ufficio. L’intenzione dei responsabili era immettere nel circuito commerciale prodotti dal prezzo accattivante ma non conformi ai previsti standard di sicurezza richiesti anche dalla normativa comunitaria. Pertanto, i titolari sono stati segnalati alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato per la violazione delle disposizioni concernenti il codice del consumo. Da inizio anno, le Fiamme Gialle nolane hanno complessivamente sottoposto a sequestro circa 8 milioni di prodotti privi delle certificazioni di conformità, segnalando all’autorità giudiziaria competente 5 responsabili.