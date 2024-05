“Controvento – In viaggio con BluElena”, su RaiPlay la docu-serie

Roma, 27 mag. (askanews) – Arriva su RaiPlay dal 31 maggio la docu-serie, in 18 episodi, “Controvento “. Un’avventura nel profondo blu alla scoperta di luoghi incontaminati e di una vita alternativa, fuori dagli schemi. Un’esistenza normale, quella di Elena,la protagonista, resa però straordinaria da un atto di coraggio dirompente.

“Voglio cambiare vita”. Una frase che in questi anni abbiamo sentito ripetere, da più parti, tante volte. Un desiderio che spesso prende le mosse da un’insoddisfazione personale o lavorativa con cui molti, prima o poi, hanno fatto i conti. Oppure semplicemente dal desiderio di mettersi in gioco percorrendo strade alternative. La pandemia ha spinto tante persone a rivedere le proprie scelte di vita ridefinendo bisogni e priorità.

La protagonista di questa serie, Elena è una di queste persone. A soli 25 anni ha deciso di lasciare il lavoro, la casa, gli amici e la famiglia per iniziare a viaggiare da sola. Inseguendo la sua passione per il mare, parte per un’avventura alla scoperta dei mari più belli del mondo.

Il viaggio inizia da una barca a vela in Spagna, unendosi ad un equipaggio di perfetti sconosciuti con cui dovrà affrontare tanti imprevisti di navigazione. Si lancerà poi nel suo primo viaggio in solitaria per le Filippine, dove conoscerà le meraviglie dell’oceano Pacifico e incontrerà l’apnea, lo sport che le cambierà la vita. Proprio le immersioni, sempre più in profondità, la porteranno in una piccola isola della Thailandia, dove troverà il suo posto nel mondo e si fermerà a costruire una nuova vita tropicale. Seguiamo Elena nel suo racconto in presa diretta mentre affronta burrasche, nuota con squali e tartarughe e va alla scoperta di luoghi fantastici incontrando sulla sua strada una meravigliosa umanità.