Convegni e workshop per “La salute dal campo alla tavola”

Una quattro giorni tra convegni e workshop per promuovere, tra l’altro, le progettualità della fisiologia della nutrizione e l’attenzione per l’agricoltura sana, l’ambiente e la sostenibilità, è in programma ad Acerra (Napoli), fino al 6 ottobre. L’evento, «La salute dal campo alla tavola», è stato promosso dal Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli», con il finanziamento e il patrocinio della Regione Campania, il patrocinio del Comune di Acerra, il Patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Campania e in collaborazione con l’Associazione Ari.Amo, e si svolgerà all’interno del Castello dei Conti di Acerra. Fino al 6 ottobre sono previsti workshop su nutrizione, benessere psicofisico, agricoltura e sostenibilità. Tante le attività in programma con l’obiettivo di incuriosire, informare ed aprire una finestra agli studenti sulle opportunità future. Sono previste, inoltre, pratiche sportive all’aperto, attraverso l’utilizzo di attrezzature all’aperto messe a disposizione sul territorio: una valida opportunità per godere dei benefici dell’esercizio fisico e favorire un continuo contatto delle persone con la natura. Con la partecipazione delle associazioni sportive locali Asd Ginnastica Artistica Royal, Akeri Basket, Asd Top Soccer, Asd Acerrana, Asd Atletica 88, Vitiello Boxe, Asd Papillon, Asd Boxe Acerra, SCD Studio arti marziali Karate-Do, si terranno dimostrazioni sportive aperte al pubblico in tutta l’area del Castello. Nelle serate di sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024, in Piazzale Renella, inoltre, ci saranno l’esposizione e la degustazione di prodotti agricoli locali grazie alla partecipazione dell’Associazione Ari.Amo. Il progetto multidisciplinare «La salute dal campo alla tavola», spiegano gli organizzatori, «è il risultato di alleanza e sinergia tra università, istituzioni, scuola, aziende agricole, cittadinanza e territorio». Saranno coinvolti produttori, docenti, professionisti del settore, nutrizionisti , chef, agricoltori che si confronteranno e discuteranno con esperti psicologi e con i più giovani Si discuterà, inoltre, del rispetto dell’ambiente e della sua tutela, il corretto utilizzo delle risorse e la valorizzazione delle materie prime, la qualità dei prodotti e. la loro trasformazione, l’importanza delle imprese locali per il tessuto sociale ed economico, i moderni stili di vita ei nuovi approcci all’agricoltura e alla cucina.