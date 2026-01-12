Convegni, pubblicazioni, istituti culturali: al via le domande per i contributi pubblici

Sono attive fino al 5 febbraio 2026 le procedure per la presentazione delle domande di contributo del Ministero della Cultura (MiC) a sostegno di convegni di studio, pubblicazioni di rilevante interesse culturale e contributi annuali agli istituti culturali.

A comunicarlo è la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del MiC, che ha reso disponibili le modalità operative per l’accesso ai finanziamenti.

Come presentare domanda

Le richieste di concessione dei contributi devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, tramite la piattaforma informatica ufficiale del Ministero della Cultura, disponibile al seguente indirizzo:

https://istituticulturali.cultura.gov.it/

Non è ammessa alcuna altra modalità di invio: le domande trasmesse al di fuori della piattaforma non saranno considerate valide.

Convegni di studio

Chi può presentare domanda

Possono richiedere il contributo per Convegni di studi di rilevante interesse culturale, da realizzarsi entro l’anno di riferimento (salvo motivata richiesta di proroga):

Associazioni

Fondazioni

Altre istituzioni culturali senza fini di lucro

I soggetti devono:

operare sul territorio nazionale

essere in possesso di codice fiscale italiano legalmente registrato

avere finalità esclusivamente culturali, scientifiche, politiche o economiche, chiaramente indicate nello statuto

Soggetti esclusi

Non possono presentare domanda:

enti statali privi di composizione associativa

Regioni ed enti locali

musei, biblioteche e parchi archeologici

enti religiosi appartenenti a organizzazioni gerarchiche

università e istituti di istruzione di ogni ordine e grado

enti a struttura societaria

enti pubblici o privati con finalità culturali definite in modo astratto o generico nello statuto

Pubblicazioni culturali

Beneficiari ammessi

Possono accedere ai contributi per Pubblicazioni di rilevante interesse culturale, da realizzarsi entro l’anno (salvo proroga motivata):

Associazioni

Fondazioni

Istituzioni culturali senza fini di lucro

Anche in questo caso è richiesto:

operare sul territorio nazionale

possedere codice fiscale italiano

avere finalità statutarie chiaramente definite e di natura culturale, scientifica, politica o economica

Soggetti esclusi

Le esclusioni coincidono con quelle previste per i convegni, tra cui:

enti statali non associativi

enti locali

musei e biblioteche

università

enti religiosi gerarchici

enti societari

soggetti con statuti vaghi o generici

Istituti culturali

Le procedure attivate dal Ministero della Cultura riguardano anche la richiesta di contributi annuali agli istituti culturali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai requisiti indicati sulla piattaforma ufficiale.

Scadenza e informazioni utili

Scadenza presentazione domande: 5 febbraio 2026

Piattaforma ufficiale MiC: https://istituticulturali.cultura.gov.it/