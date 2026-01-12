Convegni, pubblicazioni, istituti culturali: al via le domande per i contributi pubblici

Sono attive fino al 5 febbraio 2026 le procedure per la presentazione delle domande di contributo del Ministero della Cultura (MiC) a sostegno di convegni di studio, pubblicazioni di rilevante interesse culturale e contributi annuali agli istituti culturali.
A comunicarlo è la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del MiC, che ha reso disponibili le modalità operative per l’accesso ai finanziamenti.
Come presentare domanda
Le richieste di concessione dei contributi devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, tramite la piattaforma informatica ufficiale del Ministero della Cultura, disponibile al seguente indirizzo:
https://istituticulturali.cultura.gov.it/
Non è ammessa alcuna altra modalità di invio: le domande trasmesse al di fuori della piattaforma non saranno considerate valide.
Convegni di studio
Chi può presentare domanda
Possono richiedere il contributo per Convegni di studi di rilevante interesse culturale, da realizzarsi entro l’anno di riferimento (salvo motivata richiesta di proroga):
-
Associazioni
-
Fondazioni
-
Altre istituzioni culturali senza fini di lucro
I soggetti devono:
-
operare sul territorio nazionale
-
essere in possesso di codice fiscale italiano legalmente registrato
-
avere finalità esclusivamente culturali, scientifiche, politiche o economiche, chiaramente indicate nello statuto
Soggetti esclusi
Non possono presentare domanda:
-
enti statali privi di composizione associativa
-
Regioni ed enti locali
-
musei, biblioteche e parchi archeologici
-
enti religiosi appartenenti a organizzazioni gerarchiche
-
università e istituti di istruzione di ogni ordine e grado
-
enti a struttura societaria
-
enti pubblici o privati con finalità culturali definite in modo astratto o generico nello statuto
Pubblicazioni culturali
Beneficiari ammessi
Possono accedere ai contributi per Pubblicazioni di rilevante interesse culturale, da realizzarsi entro l’anno (salvo proroga motivata):
-
Associazioni
-
Fondazioni
-
Istituzioni culturali senza fini di lucro
Anche in questo caso è richiesto:
-
operare sul territorio nazionale
-
possedere codice fiscale italiano
-
avere finalità statutarie chiaramente definite e di natura culturale, scientifica, politica o economica
Soggetti esclusi
Le esclusioni coincidono con quelle previste per i convegni, tra cui:
-
enti statali non associativi
-
enti locali
-
musei e biblioteche
-
università
-
enti religiosi gerarchici
-
enti societari
-
soggetti con statuti vaghi o generici
Istituti culturali
Le procedure attivate dal Ministero della Cultura riguardano anche la richiesta di contributi annuali agli istituti culturali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai requisiti indicati sulla piattaforma ufficiale.
Scadenza e informazioni utili
Scadenza presentazione domande: 5 febbraio 2026
Piattaforma ufficiale MiC: https://istituticulturali.cultura.gov.it/