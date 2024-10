Convegno dei Giovani Imprenditori, applauso per Di Stefano che chiude il mandato

Sul palco non manca qualche momento di commozione per Riccardo Di Stefano, il leader degli industriali under40, che chiudendo il tradizionale convegno di autunno a Capri dei Giovani Imprenditori di Confindustria si avvicina alla fine del suo mandato da presidente. L’elezione del nuovo presidente dei Giovani Imprenditori sarà a fine novembre. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha chiuso i due giorni del convegno chiedendo per lui un applauso alla platea di giovani industriali: “Per quello che ha dato in questi quattro anni, un grazie di cuore”. E’ caldo, sentito, l’applauso degli imprenditori.