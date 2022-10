Convegno dei Giovani imprenditori, Bonomi agli under 40: Ora tocca a voi. Se si vuole si può

“La condizione attuale dell’Italia ci preoccupa ancor più del Covid, ma io ai giovani imprenditori di Confindustria chiedo di essere giovani davvero. Non fermatevi di fronte al luogo comune ‘No, questo non si può fare’. Se si vuole si può fare, dovete provarci con tutte le forze. Tocca a voi, fatelo”. E’ questo il messaggio del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel suo discorso di chiusura al convegno “Energie per cambiare epoca” dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Capri: “Dovete respingere l’idea che le riforme profonde in Italia non si possano fare, che non si possa invertire la curva demografica – ha aggiunto Bonomi – Non dovete sentirvi mai in colpa e reprimere il giovane che avete dentro di voi”.