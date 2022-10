Convegno dei Giovani imprenditori, Corradi (Trenitalia): In 3 anni rinnoveremo l’80% della flotta

“La parola chiave è stabilità e quello che è contenuto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza deve essere realizzato”. Così Luigi Corradi, Amministratore Delegato Trenitalia nel corso del suo intervento al 37° Convegno di Capri “Energie per cambiare epoca” organizzato da Confindustria Giovani Imprenditori. “Per Trenitalia e per Ferrovie dello Stato è importante aver fatto un piano decennale. Precedentemente al Pnrr, il piano era a 5 anni ma farne uno a 10, che certamente ha le sue complicazioni, permette di realizzare una pianificazione ancor più stabile e a lungo periodo, cosa fondamentale quando si parla di infrastrutture e poi permette di dare chiarezza. Gli investimenti principali del Pnrr -continua Corradi- sono incentrati chiaramente sulle infrastrutture che daranno la possibilità all’Italia di cambiare marcia sul ferroviario, raddoppiando i passeggeri e triplicando le merci cosa che passa attraverso il potenziamento delle reti che oggi nei nodi più importanti sono ancora molto congestionate. In Trenitalia non abbiamo fondi diretti importanti, parliamo di 200milioni di euro ma poiché le regioni hanno ricevuto fondi per l’acquisto di nuovi treni, lavoriamo insieme per aumentare la flotta. Prevediamo che nei prossimi tre anni arriveremo all’80% di rinnovo in tutte le regioni italiane”, ha concluso l’AD di Trenitalia.