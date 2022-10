Convegno dei Giovani imprenditori, De Luca: Grande truffa. Serve lavoro per i giovani

“Serve un piano per il lavoro per i giovani del sud, non per il parassitismo. Il reddito di cittadinanza è una grande truffa: ha messo insieme aiuto alla povertà e politiche del lavoro, che non c’entrano nulla. Una truffa politica fatta dal Movimento 5 stelle, perché c’era già il reddito di inclusione”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al convegno “Energie per cambiare epoca” dei Giovani Imprenditori di Confindustria, in corso di svolgimento a Capri. “Gli imprenditori hanno bisogno di pace sociale, di tranquillità, di lavorare con calma. Occorre che ci sia un’attenzione ai temi della povertà e del disagio sociale – ha ricordato il governatore campano – ma soprattutto spingere sulle politiche del lavoro”.