Convegno dei Giovani imprenditori, De Luca: Il Pd? Mi ha rotto le scatole, fa tutto per suicidarsi

“Il Pd ha fatto e fa di tutto per suicidarsi, ma ognuno decide di che morte morire. Ho il privilegio di poter parlare perché tutto quello che ho fatto l’ho fatto non grazie al PD o al partito, ma nonostante il partito, che mi ha invece rotto le scatole”. Queste le parole del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, al convegno “Energie per cambiare epoca” dei Giovani Imprenditori di Confindustria, in corso di svolgimento a Capri: “Il Pd a Napoli ha il 10% e io sono stato eletto col 70%: allora non ringrazio il PD, ma gli elettori del centrodestra che mi hanno dato fiducia”, ha aggiunto.