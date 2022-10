Convegno dei Giovani imprenditori, De Luca: Meloni dica perché ha cambiato opinione su tutto

“Credo che il Governo durerà per la debolezza degli antagonisti, per le logiche di potere, durerà perché nessuno ha interesse ad andare alle elezioni e Meloni è intelligente a sfruttare questo elemento di potere che le viene dalle situazioni di fatto. Sono molto più prudente per quanto riguarda i risultati dell’azione di governo”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a Capri per il convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria. “Sono molto più prudente – ha aggiunto De Luca – perché sento la Meloni dire il contrario di quello che ha detto per 10 anni. Cambiare idea può essere segno di intelligenza, ma perché non sia trasformismo serve l’onestà intellettuale di dire per quale motivo si sono cambiate le opinioni”.