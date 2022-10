Convegno dei Giovani imprenditori, Del Sorbo: Divario uomo-donna, dati drammatici. Più servizi alle famiglie

“Proprio oggi il Sole24Ore ha evidenziato che il dato sulla disoccupazione in Italia è drammatico ma ancor di più il divario uomo-donna, con due parti del Paese che viaggiano a velocità diverse. Servono servizi alle famiglie per conciliare l’impegno professionale e l’essere donna”. È quanto affermato nell’ambito del 37esimo Convegno dei Giovani Imprenditori in corso a Capri ai microfoni de ildenaro.it da Anna Del Sorbo, presidente Piccola Industria dell’Unione Industriali di Napoli. Riflessioni svolte anche in veste di delegato alle Pari opportunità.