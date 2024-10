Convegno dei Giovani imprenditori, Meloni: Il Piano Mattei appartiene all’Italia. Rimbocchiamoci maniche

Ringrazia per la scelta di dedicare il 39esimo Convegno nazionale di Capri “al contributo che il settore privato puo’ dare al piano Mattei per l’Africa” e spiega che “penso sia una conferma ulteriore di come il nostro tessuto economico e produttivo capisca l’importanza di questa sfida e sia sempre piu’ consapevole di quanto questo piano sia un’iniziativa strategica di respiro nazionale”. Giorgia Meloni, nel suo videomessaggio all’appuntamento dei Giovani imprenditori, manifesta anche il suo auspicio che “sia anche capace di travalicare i singoli governi, diventare una iniziativa strategica dell’Italia sul lungo periodo”. “E’ un progetto che questo governo ha lanciato ma che appartiene all’Italia nel suo complesso – sottolinea la presidente del Consiglio – perche’ e’ un progetto nel nostro interesse nazionale, nell’interesse nazionale della nostra storia e nella nostra vocazione geopolitica a guardare al sud, al mediterraneo, all’Africa, costruire con i popoli e le nazioni africane un nuovo modello di sviluppo che sia un modello di parternariato, di crescita condivisa, un modello da pari a pari”. “Questo e’ un punto molto prezioso perche’ il successo del piano Mattei dipendera’ anche e soprattutto dallo sforzo che l’intero sistema Italia in tutte le sue articolazioni sara’ capace di produrre. Dal tessuto produttivo ovviamente possono arrivare idee ma soprattutto soluzioni ai problemi concreti perche’ non c’e’ nessuno piu’ concreto di chi fa impresa e ogni giorno e’ chiamato a organizzare il proprio lavoro, programmare gli investimenti per il futuro. Il Piano Mattei che abbiamo scritto – oserva ancora Meloni – non e’ altro che questo, un piano concreto, fatto di progetti realizzabili, sostenibili, da attuare secondo un cronoprogramma ben delineato e stabilito”.