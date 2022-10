Convegno dei Giovani imprenditori, Occhiuto: Voglio il rigassificatore a Gioia Tauro. Lo chiedo da mesi

“Piombino non vuole il rigassificatore galleggiante, io governatore della Calabria lo voglio”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenuto al convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria a Capri. “Ho puntato sulla necessità di fare il rigassificazione di Gioia Tauro, primo porto d’Italia, da ben prima che il tema dell’energia fosse sulle prime pagine dei giornali. Le grandi navi possono entrare solo a Gioia Tauro e questo rigassificatore servirebbe per un terzo del gas che portavamo dalla Russia. Non si fa perché manca la qualifica di opera strategica. Lo chiedo da mesi, da prima della crisi energetica”, ha aggiunto Occhiuto.