Convegno dei Giovani imprenditori, Profumo: Pace, se ne parla troppo poco e il mercato resterà instabile

“E’ una situazione complessa e complicata e dobbiamo intanto augurarci che partano finalmente delle negoziazioni per cercare la pace. Non ne parliamo abbastanza, ma dovremmo iniziare a parlarne, perché è un elemento fondamentale per ristabilizzare il mercato”. Lo ha detto Alessandro Profumo, Ad di Leonardo, intervenuto al convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria a Capri. “Dobbiamo anche noi iniziare a dire che bisogna lavorare anche in questa direzione. Siamo tutti d’accordo che l’invasione è una cosa orrenda, ma dobbiamo riprendere a parlare di pace. Mi fa impressione che sia solo Papa Francesco che ne parla”, ha aggiunto Profumo.

La politica scelga i settori su cui puntare per crescere

“La situazione è complicata”, dice dello scenario economico l’a.d. di Leonardo, Alessandro Profumo, ma avverte: “Dobbiamo essere ben consapevoli anche della forza che abbiamo, non farci prendere dalla depressione”. Dal Convegno di CAPRI dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Profumo, dice: “Dobbiamo sostenere le fasce deboli. Dobbiamo capire che non potremo sostenere tutti nel mondo delle imprese, dovremo fare delle scelte. La politica dovrà fare delle scelte: ci sono dei settori che trascinano tutta una filiera di piccole e medie imprese. Bisogna avere dei grandi traini per le pmi”. “La politica deve aiutare ad avere le condizioni di contesto che ci aiutino ad operare. Credo – ribadisce – che in Italia si debbano fare delle scelte settoriali, su quali sono i settori sui quali riteniamo che il nostro Paese debba basare la nostra crescita”. E “come industriali dobbiamo chiederci: di cosa avremo bisogno tra anni? Mettiamoci insieme e facciamo un piano”. Quanto all’impatto dello shock energia su Leonardo, Profumo ribadisce: “La nostra attività non è particolarmente impattata dai costi dell’energia perchè abbiamo delle coperture, dei derivati che ci tutelano fino all’anno prossimo”.