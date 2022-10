Convegno dei Giovani imprenditori, Ricci (Sace): Pronti ad aiutare transizione ed export

“Noi di Sace abbiamo l’energia e le competenze per aiutare le imprese italiane nella transizione verso una nuova epoca che metta al centro della competitivita’ la digitalizzazione, la messa in sicurezza della supply chain e la sostenibilita’”: lo ha dichiarato Alessandra Ricci, amministratore delegato di Sace. “Tempi nuovi e di inedita complessita’ richiedono modalita’ nuove di fare e sostenere le imprese. Lo stiamo sentendo oggi al Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria e lo viviamo tutti i giorni ascoltando le 25mila aziende che abbiamo in portafoglio. Oggi siamo in grado di supportare tutto il tessuto imprenditoriale oltre l’export e l’internazionalizzazione, il cuore di Sace, anche sul territorio domestico per garantire la liquidita’ grazie a diverse misure contro il caro energia tra cui, ad esempio, Garanzia SupportItalia, che emettiamo digitalmente in 48 ore. A tutto questo si aggiunge il nostro ruolo attivo per supportare gli investimenti di tutte le imprese, soprattutto PMI, in sostenibilita’ nell’ambito del Green New Deal attraverso la nostra Garanzia Green”, aggiunge.