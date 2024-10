Convegno dei Giovani imprenditori, Urso a sindacati e Confindustria: Un patto per il nucleare

“Invito il presidente di Confindustria e i sindacati a fare un patto per rientrare”, come Paese, “tra i grandi produttori di nucleare”. Serve “per sostenere le nostre imprese con una energia sostenibile” dice il ministro delle Imprese, Adolfo urso, in videocollegamento con il convegno di CAPRI dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Ed, anche in riferimento alla crisi dell’automotive, sottolinea: “Il costo dell’energia è il principale differenziale competitivo, l’unico vero differenziale competitivo rispetto agli altri paesi Europei”.