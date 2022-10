Convegno Giovani Imprenditori, Folgiero (Fincantieri): Economia ed Esteri scelte importanti

“Sulla parte esteri e sulla parte economia saranno importanti le scelte che saranno prese”. Così l’ad di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, parlando al 37esimo convegno dei giovani imprenditori di Confindustria a Capri. Quello che sta nascendo “Dall’estero è importante che venga visto come un governo solido e affidabile, perché quando c’è una crisi non c’è tempo di conoscere l’interlocutore – evidenzia – dico una cosa più per noi che per loro: noi oggi paghiamo una situazione creata dieci anni fa. E quindi bisogna avere l’ambizione di cambiare le cose pensando che dobbiamo seminare oggi per il futuro”.