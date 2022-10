Convegno Giovani Imprenditori, Mataluni: Basta rimandare price cap sul prezzo dell’energia

Si dice preoccupato ai microfoni de ildenaro.it Biagio Flavio Mataluni, presidente dei Giovani Imprenditori di Benevento, presente oggi al Convegno dal titolo “Energie” di Confindustria a Capri. “La mia preoccupazione è dovuta a questa lentezza sia da parte della comunità europea che da parte delle istituzioni del nostro Paese nell’affrontare il tema del caro energia, perché ci sono imprese davvero in difficoltà e il tempo scorre veloce. Si rimanda di settimana in settimana l’adozione di un price cap sul prezzo del gas e sull’energia elettrica e questo è grave, anche perché nella fase critica ancora non ci siamo entrati ma a breve le imprese vivranno momenti di grandissima difficoltà”.