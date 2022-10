“Noi investiamo 1,8 miliardi di euro all’anno in innovazione, la voce ricerca e sviluppo è il 13 per cento del nostro fatturato. Come competenze digitali, guardiamo negli occhi i nostri migliori concorrenti”. Così Alessandro Profumo, Ad di Leonardo, rispondendo ad una domanda de ildenaro.it al convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria a Capri.