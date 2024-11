Convegno: “Giuseppe Galasso tra storia e vita civile” al Maschio Angioino

A Giuseppe Galasso, tra i più insigni rappresentanti della storiografia europea della seconda metà del Novecento e maestro di tante generazioni di studiosi, è dedicato a Napoli un convegno promosso dalla Fondazione Biblioteca Benedetto Croce con la collaborazione della Società napoletana di storia patria e dell’Università Suor Orsola Benincasa.

Il convegno si svolgerà il 21 e 22 novembre. L’inaugurazione avrà luogo alle 10 di giovedì 21 presso la Sala Baroni del Maschio Angioino alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli.

«Questo convegno ricorda un grande intellettuale, uno straordinario accademico, un amico. Una persona che ha saputo descrivere nella sua lunga carriera la nostra Città, le sue radici, la sua storia», dice Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli. «È un’eredità importante quella che Giuseppe Galasso ci ha lasciato, dobbiamo coltivarla mettendola a disposizione del presente e del futuro».

«Si tratta di un’iniziativa dettata non solo dall’ammirazione per il grande storico, ma in considerazione del contributo prezioso da lui dato, con studi magistrali, alla conoscenza dell’opera di Croce» dice Benedetta Craveri, presidente della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce.

Dopo gli interventi istituzionali, la mattina del 21, si proseguirà con una riflessione sul lavoro di Galasso inquadrato nella cornice della storiografia italiana ed europea. Contribuiranno, fra gli altri, gli interventi di Luigi Mascilli Migliorini e Andrea Giardina – Accademia Nazionale dei Lincei, José- Enrique Ruiz-Domènec – Universidad Autónoma de Barcelona, Jean Boutier – École des Hautes Études en Sciences Sociales.

Nel pomeriggio del 21 a partire dalle 15, presso la Società napoletana di storia patria di cui Galasso fu per trent’anni presidente, si parlerà dell’impegno politico che seppe unire a quello accademico, e del significativo ruolo che svolse nella vita civile.

Interverranno tra gli altri Renata De Lorenzo, presidente della Società napoletana di storia patria, Roberto Balzani – Università di Bologna e Giuseppe Severini, già presidente di sezione del Consiglio di Stato. Severini terrà una relazione sulla fondamentale legge di tutela del paesaggio varata da Galasso nelle vesti di sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.

Il 22 alle 10 presso l’Università Suor Orsola Benincasa, l’ultima sessione sarà aperta dal Rettore Lucio d’Alessandro. La giornata sarà dedicata al rapporto di Galasso con l’eredità di Benedetto Croce e con la cultura di Napoli e del Mezzogiorno. Chiuderà il convegno un intervento di Paolo Mieli, giornalista, storico e opinionista, che parlerà del lungo rapporto di Giuseppe Galasso con il Corriere della Sera, di cui il primo è stato storico direttore e il secondo fu collaboratore autorevole.

In occasione del Convegno, sarà presentata la prima Bibliografia degli scritti di Giuseppe Galasso, promossa anch’essa dalla Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, curata da Luigi Mascilli Migliorini e pubblicata dalla casa editrice Bibliopolis.

Giuseppe Galasso (Napoli 1929-2018) è stato professore di Storia medievale e moderna all’Università di Napoli Federico II dal 1966, quindi di Storia moderna all’Università Suor Orsola Benincasa. Si è occupato della politica italiana del Cinquecento e dell’età contemporanea, con particolare attenzione ai problemi del Mezzogiorno. Presidente della Società napoletana di storia patria (1980-2010), della Biennale di Venezia (1978-1983) e della Società Europea di Cultura (1982-1988), dal 1977 divenne socio dell’Accademia Nazionale dei Lincei.

Direttore della Storia d’Italia, edita dalla UTET (24 voll., 1976-95), tra le sue opere si ricordano: Mezzogiorno medievale e moderno (1965); Croce, Gramsci e altri storici (1969); Napoli spagnola dopo Masaniello (1972); Potere e istituzioni in Italia (1974); Il Mezzogiorno nella storia d’Italia (1977); L’Italia come problema storiografico (1979); L’altra Europa. Per una antropologia storica del Mezzogiorno d’Italia (1982); Croce e lo spirito del suo tempo (1990); Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese 1266-1492 (1992); Sicilia in Italia (1994); L’Italia moderna e l’unità nazionale (con L. Mascilli Migliorini, 1998); Storiografia e storici europei del Novecento (2016); Storia della storiografia italiana. Un profilo (2017). Curò la collana delle opere di Benedetto Croce stampate dall’editore Adelphi.

Iscrittosi al Partito repubblicano italiano sin dall’età di 16 anni, fu consigliere comunale a Napoli (1970-1993) e assessore alla Pubblica Istruzione (1970-1973). Eletto deputato per tre legislature (1983- 1994), in qualità di sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali nei governi Craxi fu promotore, tra l’altro, della “legge Galasso”, con la quale gran parte del territorio nazionale veniva sottoposto a “vincolo paesistico” (legge 8 agosto 1985, n. 431).