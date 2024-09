Convegno, “La sicurezza sul lavoro è responsabilità di tutti” all’ex Base Nato

“La sicurezza sul lavoro è responsabilità di tutti” è il titolo del convegno che si svolgerà questa mattina, dalle 9, in viale della Liberazione 1 a Napoli (ex Base Nato di Bagnoli) organizzato da PSB Consulting srl e patrocinato dall’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Napoli. Tema della giornata sono le norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, con particolare attenzione alla normativa vigente, alle buone prassi da adottare in materia ma soprattutto alla cosiddetta “Patente a punti” che entrerà in vigore il prossimo 1 ottobre e che riguarda imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili. A moderare il convegno Mario Gallo – professore a contratto di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Il convegno, suddiviso in tre parti, si aprirà alle 9:30. Ad intervenire saranno: Pasquale Natale – Amministratore PSB Consulting s.r.l.; Enza Amato – presidente del Consiglio Comunale di Napoli; Antonio Marciano – presidente Fondazione Campania Welfare; Eraldo Turi – presidente Odcec di Napoli; Angela Labattaglia – Consigliere Delegato Commissione Lavoro e Previdenza dell’Odcec di Napoli; Daniele Leone – Dirigente Regionale Inail. Alle 10:30 è prevista una Tavola rotonda con gli interventi di: Valentina Popolo – docente di Gestione e Sicurezza degli Impianti Industriali UniPegaso; Romano Benini – Consulente ministero del Lavoro, Docente Universitario; Adele Pomponio – Dirigente Inail; Giuseppe Cantisano – Dirigente Ispettorato Nazionale del Lavoro; Bruno Anastasio- presidente Commissione Lavoro e Previdenza Odcec di Napoli; Vittorio Ciotola – presidente Regionale Giovani Industriali Campania; Nicola Ricci – Segretario Generale Cgil Napoli; Giovanni Sgambati – Segretario Generale Uil Napoli; Melicia Comberiati – Segretaria Generale Cisl Napoli; Mariano Santillo- Responsabile Sicurezza sui luoghi di lavoro PSB Consulting s.r.l. Le conclusioni, alle 13, saranno affidate al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.