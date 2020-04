Convegno multimediale sulle novità introdotte dal decreto Liquidità

Il Decreto legge dell’8 Aprile 2020, “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) “ è stato pubblicato in GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020.

Oltre ai prestiti con garanzia dello Stato, il Dl Liquidità prevede anche altri importanti interventi come ‘rinvio di adempimenti da parte delle imprese’, l’allargamento del Golden Power al rinvio delle elezioni amministrative. Tra le norme in arrivo, anche un aumento degli indennizzi e delle tariffe riconosciute ai privati che hanno messo a disposizione strutture sanitarie per l’emergenza.

L’entrata in vigore del provvedimento è dal 09/04/2020. il presidente dell’Abi Patuanelli ha poi annunciato di aver trasmesso la circolare applicativa del decreto alle banche, in modo da rendere operative le garanzie sui prestiti. Parliamo quindi di prestiti e non di una tantum . Orbene detto provvedimento sarà oggetto di discussione e chiarimento , “Le novità del D.L. N° 23/2020 – DECRETO LIQUIDITÀ” in un INCONTRO DI STUDIO