Convention Alis, Baldissarra: Verso auto ibride ed elettriche. La produzione resti in Italia

“E’ in corso una radicale trasformazione dei mezzi di trasporti, si va verso autovetture ibride ed elettriche, occorre adeguarsi in fretta alla nuova legge europea e le case automobilistiche lo stanno facendo, seppur con qualche disagio”. Ad affermarlo è Costantino Baldissara, commercial, Logistics & Operation Director Grimaldi Group, intervenendo alla tavola rotonda “Imprese, turismo e sostenibilità oltre la crisi”, moderata dal giornalista Sergio Luciano nell’ambito della tre giorni Alis a Sorrento.

“La pandemia ha bloccato l’approvvigionamento di alcune parti – prosegue -. Mi riferisco ai microchip, con un unico fornitore e sei mesi per produrli. Soltanto il 9 per cento dei microchip sono destinati alle case automobilistiche, il resto va ad altri settori. Come trasportatori d’auto siamo pronti ma la produzione è sempre più incerta. La speranza è che più auto siano costruite in Italia, che la produzione resti in casa”.