Convention Alis, Ferrajoli (Federauto): Transizione ecologica? Difficile con un parco circolante ultraventennale

“Impossibile indirizzare una trasformazione digitale e una transizione ecologica con un parco circolante in Italia fatto di euro 0,1 e 2 risalenti a prima del 1999”. Ad affermarlo è Gianandrea Ferrajoli, presidente Federauto Trucks, intervenendo alla giornata conclusiva della tre giorni Alis a Sorrento. “Con la pandemia c’è stato il boom del business della temperatura – dice – ma bisognerebbe sapere che i farmaci viaggiano sì in impianti di refrigerazione ad azoto modernissimi ma su telai di 20-25 anni. Ed è così il 35 per cento del nostro parco circolante mentre in Francia e Germania è così meno del 7 per cento”.