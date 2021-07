Convention Alis, Francesco Boccia: La salute non può essere sacrificata sull’altare dei vincoli di Bilancio

“Nonostante la drammaticità della pandemia un principio è emerso con chiarezza come prioritario: il diritto universale alla salute, che non potrà mai più essere sacrificato sull’altare dei vincoli di bilancio. Anche l’Europa ha capito lezione”. Ad affermarlo è Francesco Boccia, componente della Commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei Deputati, intervenendo giornata conclusiva della convention Alis a Sorrento .

“Guido Grimaldi – aggiunge Boccia – ha posto dei temi e chiesto delle risposte qui a Sorrento. Il prossimo anno capiremo se queste risposte sono arrivate. Intanto, penso che alcune questioni come quella della competizione relativamente all’impiego nel trasporto su strada di autisti non italiani e pagati meno, penalizzando le nostre aziende, vadano affrontate il prima possibile in Parlamento”.