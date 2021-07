Si apre con un videomessaggio di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, la terza e ultima giornata di lavori della tre giorni Alis su Logistica e trasporti a Sorrento. “Il Green New Deal europeo è un’opportunità unica per affrontare le sfide del futuro – dice -. La Ue vuole essere leader nella lotta al cambiamento climatico e nella creazione di nuovi modelli di sviluppo. Recovery e Green New Generation sono due misure che possono dare una svolta per il futuro dei nostri giovani”.