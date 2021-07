Convention Alis, Sitran (Continental): Le imprese digitalizzate sono le più resilienti durante le crisi

Si Sofferma sul tema della digitalizzazione Alessio Sitran, Business Development and Institutional Relations Manager Continental, intervenendo alla giornata conclusiva della convention Alis di Sorrento. “Chi ha investito anche prima della pandemia in digitalizzazione ha dimostrato poi di avere una maggiore resilienza durante l’ultimo anno. Oramai si va verso piattaforme di servizi, anche se non ha senso parlare di digitalizzazione e nuovi modelli con un parco circolante con un’età media di 14 anni- dice-. Non pensiamo soltanto al Pnrr e all’orizzonte temporale del 2026, serve una strategia con una visione a 20/30 anni. I veicoli sono sempre più delle piattaforme oramai e sempre meno dei veicoli”.