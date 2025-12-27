Conversare con la sapienza

Anche quest’anno si svolegerà il tradizionale “Incontro di fine d’anno”. Sarà nell’originale forma della lettura contemporanea del testo appositamente redatto, ovunque ci si trovi, alle ore 19 del 30 dicembre.
L’Incontro era nato nel 1972 come concerto d’organo, nella chiesa di S. Michele in Anacapri, quando nell’Isola, nel periodo natalizio, non c’erano manifestazioni culturali. Era poi proseguito nella chiesa di S. Sofia.
La forma attuale, ispirata dal poeta Rainer Maria Rilke, è stata adottata nel 2001.
Il testo di quest anno, redatto come sempre da Raffaele Vacca, è stato ispirato in particolare da alcuni brani dei “Sermoni” di Sant’Antonio, che dall’inizio del Settecento è il patrono di Anacapri.
Sostiene che, anche in tempi drammatici come quelli in cui siamo, il conversare nel silenzio con la Sapienza rafforza coloro che vogliono essere responsabili del proprio vivere e di quello dell’umanità.
In allegato il testo dell’Incontro.