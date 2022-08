Convertito in legge il Dl 68/2022, Giovannini: Si rafforza l’insieme di riforme degli ultimi 18 mesi per migliorare infrastrutture e mobilità

Infrastruttura e mobilità sostenibili: approvato in via definitiva dalla Camera il decreto del Mims (https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/infrastrutture-mobilita-sostenibili-approvato-definitiva-camera-decreto-mims).

Giovannini: “Con la conversione in legge del ‘Decreto Mims’ (16 giugno 2022, n. 68 – 3) si rafforza ulteriormente il vasto insieme di riforme approvate negli ultimi 18 mesi per migliorare il sistema infrastrutturale e la qualità dei servizi di mobilità”

“Più sicurezza e qualità dei trasporti, transizione ecologica del trasporto aereo, marittimo e terrestre, potenziamento delle infrastrutture e messa in sicurezza di quelle idriche, efficientamento del sistema portuale nazionale, revisioni al Codice della strada per aumentare la sicurezza e velocizzare le procedure amministrative, interventi innovativi di rigenerazione urbana con particolare attenzione ai minori, semplificazione del funzionamento dell’amministrazione e miglioramento dei servizi ai cittadini grazie alla digitalizzazione delle pratiche presso le motorizzazioni. Con la conversione in legge del ‘Decreto Mims’, il secondo varato in poco più di dieci mesi, si rafforza ulteriormente il vasto insieme di riforme approvate negli ultimi 18 mesi e orientate a realizzare una trasformazione sistemica e integrata delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto, in linea con le politiche europee del Green Deal e l’impegno del Ministero per la sostenibilità e la riduzione delle disuguaglianze”, così Enrico Giovannini – Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Gli obiettivi del DL

Discendono direttamente dai macro-obiettivi del Mims, dalle priorità politiche e dalle linee di azione per il 2022 emanate dal Ministro.

Accelerare gli investimenti e semplificare le procedure

Le finalità sono riportate in 5 schemi elencativi 4 -8

Realizzare la transizione ecologica di infrastrutture e mobilità

Le finalità sono riportate in 2 schemi elencativi 9-10

Migliorare la sicurezza e la qualità di infrastrutture e mobilità

Le finalità sono riportate in 2 schemi elencativi11-12

Disegnare e realizzare riforme di sistema

Le finalità sono riportate in 5 schemi elencativi 13 – 17

E’ un importantissimo segnale di come le azioni del Ministro Enrico Giovannini tallonino pienamente la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con azioni che sono al crocevia dei suoi obiettivi fondamentali:

Ridurre le disuguaglianze

Affrontare la crisi climatica

Aumentare la competitività

Contribuire al benessere delle persone

Sviluppare comunità sostenibili e resilienti

(https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-08/Presentazione_DL_Infrastrutture_Mobilit%C3%A0_Sostenibili_20220803.pdf)