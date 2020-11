Coop 2030, ecco i dieci vincitori del bando: stanziate risorse per 650 mila euro

Dalla Lombardia alla Puglia, passando per la Campania, sono dieci le cooperative che hanno vinto il bando ‘Coop 2030 – Impatto, sostenibilita’, transizione’, lanciato da Coopfond per sostenere una ripresa all’insegna della sostenibilita’ all’interno del mondo cooperativo. I progetti premiati spaziano dalla costruzione di una comunita’ per la produzione e il consumo di energia ad una piattaforma per la mobilita’ smart in citta’, dalla riconversione di un mulino alla costruzione di un villaggio per anziani con Alzheimer, dalla prevenzione dei disturbi mentali alla realizzazione di una cooperativa di comunita’ nel centro storico di Genova. Il bando ‘Coop 2030’ mette in campo uno stanziamento di 650mila euro ed era aperto a tutte le imprese associate a Legacoop con un valore della produzione compreso fra i 450mila e i 50 milioni di euro. I dieci vincitori, sui 43 partecipanti, riceveranno per otto settimane affiancamento da parte di mentor ed esperti, per un valore di 15mila euro per ogni cooperativa. Le cooperative potranno contare anche sul finanziamento di Fon.Coop e, nella fase, finale del progetto, i risultati della sperimentazione verranno presentati a fondi di finanza di impatto e investitori istituzionali.