“Coop 2030”, ripresa green del settore: apre il bando da 650 mila euro

Apre oggi il bando “Coop 2030 – Impatto, sostenibilità, transizione” che Coopfond, il Fondo mutualistico di Legacoop, lancia per aiutare le cooperative a ripartire in modo piu’ sostenibile, avviando un percorso di riposizionamento per avvicinarsi agli Obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu. Il bando puo’ contare su uno stanziamento superiore ai 650mila euro ed e’ aperto a tutte le imprese associate a Legacoop con un valore della produzione compreso fra i 480mila e i 50 milioni di euro. Per partecipare: https://www.bandocoop2030.it. “Il ritorno alla normalita’- spiega il direttore generale del Fondo mutualistico, Simone Gamberini- implichera’ profondi cambiamenti nelle modalita’ di produzione e di offerta di servizi. Tutte le imprese dovranno considerare elementi di impatto sull’ecosistema, dalle fonti di energia utilizzate alle modalita’ di trasporto dei beni e di mobilita’ delle persone. È un passaggio fondamentale. Per questo Coopfond ha scelto di accompagnare le cooperative lungo questo percorso con un programma dedicato”.

Il bando Coop 2030 è articolato in quattro fasi ed è stato pensato in sinergia con l’avviso Fon.Coop. n. 46 Rilancio del 14 luglio 2020, dedicato alla riconversione nel medio-lungo periodo, alla trasformazione e l’innovazione delle attivita’ delle imprese aderenti. Il finanziamento di Fon.Coop potrebbe, tra l’altro, co-finanziare la seconda fase del bando di Coopfond, assicurando una premialita’ nella valutazione da parte della commissione che operera’ la selezione. La prima fase del bando prende avvio oggi ed e’ finalizzata alla raccolta delle candidature e alla loro valutazione, in base a qualita’ della proposta, team dedicato dell’organizzazione, indici di bilancio, capacita` di co-investimento, reale volonta’ di perseguire un percorso di riposizionamento. Per la seconda fase saranno selezionate, si stima, una decina di cooperative che riceveranno, per otto settimane, affiancamento e supporto da parte di un team specializzato di mentor e esperti costruito in base alla singola iniziativa, per un valore di 15mila euro per ogni cooperativa. Alla fase 3 si stima accederanno sette cooperative i cui progetti, dimostrata la loro reale sostenibilita’, saranno sostenuti con co-investimento da parte del Fondo (fino al 70%) e degli strumenti di sistema per l’avvio della sperimentazione. La fase 4 vedra’ la presentazione dei risultati della sperimentazione e del piano di sviluppo a fondi di finanza di impatto e investitori istituzionali.