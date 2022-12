COOP: assunzione di nuovo personale in Italia

L’azienda è alla ricerca di diplomati e laureati

COOP Italia, la più grande catena nel mercato della distribuzione di prodotti di largo consumo e la prima organizzazione distributiva italiana, offre nuove opportunità di lavoro a personale diplomato e laureato da inserire presso gli oltre 1.400 punti vendita suddivisi tra supermercati, ipermercati, discount ed altro presenti in Italia. La cooperativa assume Addetti Vendita, con precisione, energia, tenacia, flessibilità, puntualità e orientamento al cliente, i quali dovranno supportare e assistere la clientela, occuparsi di tutte le attività di cassa, gestire i diversi metodi di pagamento, sistemare i locali e rifornire l’area vendita; Addetti ai vari Reparti, con passione per il prodotto, capacità di lavorare in team, precisione e serietà, che dovranno supportare la clientela, allestire il banco, occuparsi della vendita dei prodotti, dell’utilizzo delle attrezzature e della lavorazione dei prodotti freschi; Capi Settore, con motivazione, buone doti commerciali, forte orientamento al cliente, spiccato spirito organizzativo e capacità di leadership, che dovranno promuovere lo sviluppo del settore di riferimento, controllare l’andamento di vendite, margini, costi e produttività, tenere in conto la soddisfazione dei clienti, assicurare il rispetto delle linee guida della direzione aziendale, supportare i responsabili dei reparti e garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali assegnati; Responsabili del Personale, con capacità di ascolto, buone doti relazionali, capacità di problem solving e ottime doti organizzative, che dovranno gestire e amministrare il personale della propria area, selezionare il personale in base ai fabbisogni rilevati, gestire i processi di sviluppo e mappatura dei talenti interni e gestire le relazioni industriali. La Coop è una storia di persone, di lavoro e di traguardi strettamente intrecciata con le vicende sociali del paese, ancora oggi alla base della cooperazione c’è la centralità delle persone, dei loro bisogni e dei loro diritti.

