CoopCulture presenta le proposte didattiche per il 2025

CoopCulture, concessionario per i servizi aggiuntivi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, rinnova anche quest’anno il consueto appuntamento con gli insegnanti per la presentazione delle proposte didattiche per l’anno scolastico 2024-2025.

Un’offerta didattica ricca e variegata che tiene conto delle pluralità culturali e delle differenze di pubblico.

Un programma educativo interdisciplinare che unisce archeologia, storia, biodiversità e antropologia per un percorso di apprendimento innovativo e interattivo.

Dal laboratorio di scrittura geroglifica per i più piccoli a un percorso dedicato alla biodiveristà animale nella mitologia. Dalla scoperta della Collezione Farnese, ascoltando storie e miti che prendono vita, al laboratorio di mosaico. E ancora, un’entusiasmante visita guidata con incursioni teatrali e la creazione di graffiti, proprio come nella preistoria.

Un appuntamento imperdibile tra le meravigliose collezioni del MANN.

Modalità di partecipazione

Venerdì 22 novembre 2024, ore 10

Appuntamento presso la biglietteria del MANN

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti disponibili

Prenotazione obbligatoria

online / call center 848 800 288 +39 06 399 67 050 (da cellulari ed estero)