Cooperazione comunale Italia-Germania: premio ai progetti di gemellaggio

Lo scorso 17 settembre, nell’ambito di un incontro a Milano con i sindaci di città italiane e tedesche, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente federale Frank-Walter Steinmeier hanno voluto riaffermare il valore della cooperazione comunale tra Germania e Italia. Alla luce della funzione di incontro e di scambio reciproco svolta dai gemellaggi tra città italiane e tedesche, i due presidenti hanno annunciato l’istituzione di un Premio dei presidenti per la cooperazione comunale tra Germania e Italia. Il riconoscimento mira ad accrescere la visibilità dell’impegno italo-tedesco a livello comunale e a promuovere la collaborazione futura tra Comuni italiani e tedeschi.

In occasione di tale iniziativa, sono invitati a concorrere al premio i Comuni legati da un rapporto di gemellaggio o di partenariato italo-tedesco, o che comunque abbiano realizzato insieme in passato un progetto di cooperazione comunale e intendano proporne una riedizione aggiornata ovvero il rinnovo con un nuovo progetto di cooperazione. Potranno essere candidati al premio progetti congiunti di collaborazione tra due o più Comuni dei due Paesi. Essi andranno presentati contestualmente al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e al ministero federale degli Affari esteri, sottoscritti rispettivamente dai sindaci del Comune italiano e del Comune tedesco che saranno responsabili per l’attuazione congiunta del progetto. Possono essere candidati anche progetti che coinvolgano più Comuni di parte italiana e/o tedesca.

I Comuni sono invitati a presentare progetti focalizzati su una o più delle seguenti quattro aree tematiche: cultura; giovani e impegno civico; innovazione, coesione sociale. I progetti devono mettere in luce l’impegno comunale, civico, nazionale ed europeo a favore della collettività e deve, altresì, essere riconoscibile il rafforzamento dell’ideale di integrazione europeo e della promozione della pacifica collaborazione tra i due popoli. Informazioni su https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/al_mae/avviso_incarico.html?id=2040.